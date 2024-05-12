شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتواصل مع الأهلي لانضمام لاعبيه لمعسكر المنتخب 28 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولو اتحاد الكرة مع مجلس إدارة النادي الأهلي للسماح للاعبين الدوليين بالفريق الأحمر بالانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل يوم 28 مايو الجارى، خاصة أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة كولر يفضل حصول اللاعبين على راحة كافية على أن ينضموا للمعسكر يوم 3 يونيو المقبل، وهو الموعد الرسمي لانطلاق المسكر، وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

واقترح اتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلى والألومنيوم، وكذلك مباراة الزمالك وبروكسي في دور الـ32 بكأس مصر، بحيث يحصل اللاعبون الدوليون على راحة مناسبة قبل المعسكر، ويترقب مسئولو اتحاد الكرة موقف الأهلي ومارسيل كولر من العرض، بحيث يستفيد المنتخب من عامل الوقت وينطلق المعسكر 28 مايو الجارى بلاعبي القطبين.

وتلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتحديد مواعيد مباريات منتخب مصر في شهر يونيو، حيث يستضيف منتخب بوركينا فاسو6 يونيو بالقاهرة فى إطار مباريات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بينما يواجه منتخب مصر منتخب غينيا بيساو يوم 10 يونيو بملعب الأخير.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب كل من إثيوبيا وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وجيبوتي، وبعد انتهاء أول جولتين يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعدما فاز على جيبوتي بسداسية دون رد، وفي الجولة الثانية انتصر على سيراليون بهدفين نظيفين.

وكانت مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لـ تصفيات كأس العالم شهدت تعادل سيراليون مع إثيوبيا سلبياً وأيضاً انتهت مباراة بوركينا فاسو مع غينيا بيساو بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وفاز منتخب غينيا بيساو على جيبوتي بالجولة الثانية، بهدف دون رد، ليرتقي إلى المركز الثاني بـ 4 نقاط، وفاز منتخب بوركينا فاسو على إثيوبيا بالجولة الثانية بهدفين دون رد، ليتقاسم وصافة المجموعة مع غينيا بيساو.