تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيلة فريقه الذي يحل ضيفاً ثقيلاً على منافسه نهضة بركان المغربي مساء اليوم في مباراة الذهاب لنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2023-2024.

يدخل الزمالك المباراة بروح كبيرة رغم الغيابات العديدة بين صفوف مثل محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق، ومصطفى الزناري ومصطفى شلبي إضافة للاعبين غير المسجلين بقائمته الأفريقية عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر.

وكشف جوزيه جوميز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة أنه استقر على بديل مصطفى شلبي في مباراة الليلة.

وقال جوميز: " استقريت على بديل مصطفى شلبي في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان، ونستعد جيداً للمباراة الصعبة أمام نهضة بركان ".

وأضاف: “ السيناريو الأفضل للمدير الفني هو تواجد جميع اللاعبين بالفريق في أهم المباريات، نحن جاهزون للقاء نهضة بركان وأثق في المجموعة الموجودة وليس من العدل للمجموعة المتواجدة بالفريق لخوض اللقاء أن يتحدث عن اللاعبين الغائبين ”.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك لقاء اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

تنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

بينما تلعب مباراة الإياب في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

تنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية بشكل حصري عبر قناة Bein SPORTS 1 بصوت المعلقين جواد بدة ومحمد فوزي.

قائمة الزمالك لمباراة نهضة بركان

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.