الزمالك ونهضة بركان.. "بسيناريو" 2019 هل ينجح الملكي في خطف اللقب من أنياب أسياد الشرق

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لخوض مواجهة قوية أمام مضيفه نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد.

الزمالك يسعى لتكرار "سيناريو" 2019 بحصد لقب الكونفدرالية على حساب أسياد الشرق

ويأمل فريق الزمالك في الفوز على نهضة بركان وتكرار سيناريو 2019 بعد ما حصد الأبيض بطولة الكونفدرالية على حساب أسياد الشرق.

شاهد فيديو فوز الزمالك بلقب الكونفدرالية 2019 على حساب نهضة بركان

وشهد نهائي الكونفدرالية عام 2019، تلقي الزمالك الخسارة في الذهاب في المغرب بنتيجة هدف دون رد، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الزمالك في الإياب في القاهرة لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الأبيض لصالحه.

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه الكبير على نظيره دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت في مدينة كوماسي بعد انتهاء مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل السلبى.

بينما الزمالك ونهضة بركان.. "سيناريو" 2019 يمنح الفارس الأبيض أفضلية أمام أسياد الشرق

وصل نهضة بركان إلى المباراة النهائية بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة من مواجهته في الدور نصف النهائي، بسبب ارتداء اللاعبين قمصان تحمل خريطة المغرب.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الزمالك ونهضة بركان في المغرب في تمام الساعة العاشرة مساء، فيما ستقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي يوم الأحد 19 مايو الجاري.

وتذاع جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024 من خلال قنوات «بي إن سبورتس» الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.