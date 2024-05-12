كواليس مشادة علي معلول مع لاعب الزمالك المعار في مباراة بلدية المحلة

حدثت مشادة بين علي معلول نجم الاهلي وماجد هاني لاعب بلدية المحلة المعار من نادي الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة الاهلي وبلدية المحلة أمس استفزاز ماجد هاني لاعب بلدية المحلة لعلي معلول أثناء مباراة الأمس، واستمر لاعب الزمالك المعار في استفزازه لمعلول حتى بعد نهاية المباراة، قبل أن تحدث مشادة ويتدخل اللاعبون ويفضون الاشتباك.

أقرأ أيضًا.. تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية

ومن المقرر أن يعود ماجد هاني لصفوف نادي الزمالك عقب نهاية الموسم، حيث ستنتهي إعارته من نادي بلدية المحلة.

وحقق الأحمر الفوز على نظيره بلدية المحلة بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وصعد الاهلي إلى النقطة الـ33 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، مع تبقي خمس مباريات مؤجلة له حال الفوز بها سيرتقي لصدارة الدوري.

وتعد مباراة بلدية المحلة هي البروفة الأخيرة قبل مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يومي 18 و25 مايو الجاري.