كولر يطالب بعودة نجم الاهلي بنهاية الموسم

طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي بعودة مصطفى سعد ميسي لاعب الفريق السابق والذي انضم إلى نادي زد الموسم الماضي.

ويقدم مصطفى سعد ميسي أداءًا مميزًا مع فريق زد في الموسم الجاري منذ خروجه للإعارة من صفوف الاهلي، حيث شارك مع فريقه في 17 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع آخرين.

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وكان زد قد أنهى إجراءات ضم مصطفى سعد ميسي من الاهلي لمدة خمسة مواسم، إلا أن مسئولو الأحمر وضعوا بندًا في عقد اللاعب يسمح بعودته مقابل دفع قيمة مالية محددة.

وأبلغ كولر مسئولو الاهلي بضروة عودة مصطفى ميسي للمارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري، خاصة وأنه يرغب في ضم عدد من النجوم قبل خوض كأس العالم للأندية 2025 والذي سيشهد مشاركة 32 فريقًا.

وحقق النادي الاهلي الفوز أمس على فريق بلدية المحلة بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وارتقى الأحمر إلى النقطة الـ33 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، مع تبقي خمس مباريات مؤجلة له في حالة الفوز بها سيتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.