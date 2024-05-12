"يستحق الطرد".. حكم دولي يحسم الجدل بشأن هدف موديست أمام بلدية المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، على القرارات التحكيمية في مباراة الأهلي وبلدية المحلة التي أقيمت أمس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز أمس السبت، على حساب بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال جهاد جريشة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الشمس": "حكم مباراة الأهلي وبلدية المحلة، ظهر بشكل ممتاز ومستواه كان رائعا ويسير بخطى ثابتة، في مسيرته".

أضاف: "محمد سلامة حكم مباراة الأهلي نجح في معظم الاختبارات، وحظه حلو أن الأهلي فاز بسبب عدم طرد لاعب بلدية المحلة ومنحه البطاقة الصفراء الثانية".

وأكمل: "اللاعب رقم 8 في صفوف فريق بلدية المحلة، حصل على بطاقة صفراء نتيجة جذب لاعب الأهلي في هجمة مرتدة، وكان يستحق بطاقة صفراء ثانية بعد تدخله بقوة شديدة على أحد لاعبي الأهلي، وبالتالي كان يستحق الطرد"

وأتم تصريحاته: "بالطبع قرار إلغاء هدف كهربا صحيحا، وهدف موديست الذي تم إحرازه في نهاية المباراة أيضا صحيح تماما، ولا أي يوجد قرار مؤثر على نتيجة المباراة".

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