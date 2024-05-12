شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا على رأس 9 غيابات عن الزمالك أمام نهضة بركان الليلة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادي الزمالك لمواجهة قوية مع نادي نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهي المباراة التي تقام في المغرب فى العاشرة مساء اليوم الأحد.

ويفتقد فريق الزمالك جهود 9 لاعبين فى مباراة الليلة أمام نهضة بركان هم محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى شلبى ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافى ومحمود الونش بسبب الإصابة، فيما يغيب الثلاثى عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر بسبب عدم القيد الأفريقى بجانب غياب محمود علاء لأسباب فنية.