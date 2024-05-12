طلعت يوسف يقترب من خلافة تامر مصطفى في فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - توصلت إدارة نادي مودرن فيوتشر لإتفاق نهائي مع المخضرم طلعت مصطفى لتولي منصب المدير الفني لفريق الاول بالنادي خلال الفترة المقبلة خلفاً لتامر مصطفى.

وجاءت خطوة فسخ التعاقد مع تامر مصطفى بعد النتائج السلبية للفريق في الفترة الماضية محلياً بجانب الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية امام الزمالك.

ويستعد مودرن فيوتشر للإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع طلعت يوسف عقب توقيع العقود بشكل رسمي اليوم بمقر النادي.

وكان مودرن فيوتشر قد تعادل في مباراته الماضية امام البنك الأهلي ليتراجع الفريق للمركز 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري.