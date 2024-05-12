آرسنال ضيفًا ثقيلًا على مانستر يونايتد في الدوري الانجليزي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل آرسنال ضيفا ثقيلا مساء اليوم، على نظيره مانشستر يونايتد في مباراة صعبة في صراع الجانرز على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي بملعب “أولد ترافورد” ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من البطولة.

آرسنال ضد مانشستر يونايد في الدوري الانجليزي

ويسعي أرسنال ومان يونايتد لإقتناص نقاط المباراة خاصة أن أرسنال يصارع السيتي علي لقب الدوري الإنجليزي فيما يسعي اليونايتد للتأهل للمسابقات الأوروبية، وكسر سلسلة النتائج السلبية للفريق.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه برباعية دون رد أمام نظيره فولهام.

ويدخل أرسنال مباراة اليوم وهو في المركز الثاني بالترتيب خلف مانشستر سيتي بفارق نقطتين، ومانشستر يونايتد يتواجد في المركز الثامن برصيد 54 نقطة.

كانت مباراة الدور الأول بين أرسنال ومانشستر يونايتد على ملعب "الإمارات" حسمت بفوز أرسنال بثلاثية لهدف.