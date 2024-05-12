تشكيل آرسنال المتوقع ضد مانستر يونايتد في الدوري الانجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا آرسنال و نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم، في المباراة التى تجمع بين الفريقيت ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل آرسنال المتوقع

ومن المتوقع أن يعتمد أرتيتا مدرب آرسنال علي ساكا وهافيرتز وتروسار في وجود أوديجارد وبارتي ورايس في قيادة خط الوسط أمام مانشستر يونايتد.

وجاء تشكيل أرسنال المتوقع:

في حراسة المرمى: رايا

في الدفاع: بن وايت – صاليبا – جابرييل – تومياسو

في الوسط: أوديجارد – بارتي – رايس – ساكا

في الهجوم: هافيرتز – تروسار.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه برباعية دون رد أمام نظيره فولهام.

ويدخل أرسنال مباراة اليوم الأحد وهو في المركز الثاني بالترتيب خلف مانشستر سيتي بفارق نقطتين، ومانشستر يونايتد يتواجد في المركز الثامن برصيد 54 نقطة.

كانت مباراة الدور الأول بين أرسنال ومانشستر يونايتد على ملعب "الإمارات" حسمت بفوز أرسنال بثلاثية لهدف.