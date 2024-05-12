قبل صدام الليلة.. من يتفوق في تاريخ المواجهات بين آرسنال ويونايتد؟

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد الليلة، مع صدام كروي يجمع بين آرسنال و مانشستر يونايتد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ضد آرسنال في الدوري الانجليزي

وتحمل هذه المواجهة رقم 210 في تاريخ لقاءات الفريقين في الدوري الإنجليزي حيث يمتلك مانشستر يونايتد الأفضلية في المواجهات السابقة بتحقيقه الفوز في 85 مباراة، مقابل 75 انتصارًا لآرسنال فيما حسم التعادل بينهما 49 لقاء، وسجل لاعبو اليونايتد 315 هدفا، مقابل 294 هدفا لآرسنال.

وفي جميع المسابقات، التقى الفريقان في 240 لقاء بجميع المسابقات حقق خلالها يونايتد 99 فوزا، مقابل 88 انتصارًا لآرسنال، وخيم التعادل على 53 مباراة، وأحرز لاعبو مانشستر 364 هدفا، مقابل 343 هدفا للاعبي آرسنال.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه برباعية دون رد أمام نظيره فولهام.

ويدخل أرسنال مباراة اليوم الأحد وهو في المركز الثاني بالترتيب خلف مانشستر سيتي بفارق نقطتين، ومانشستر يونايتد يتواجد في المركز الثامن برصيد 54 نقطة.

كانت مباراة الدور الأول بين أرسنال ومانشستر يونايتد على ملعب "الإمارات" حسمت بفوز أرسنال بثلاثية لهدف.

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تشكيل آرسنال المتوقع أمام مانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يعتمد أرتيتا مدرب آرسنال علي ساكا وهافيرتز وتروسار في وجود أوديجارد وبارتي ورايس في قيادة خط الوسط أمام مانشستر يونايتد.

وجاء تشكيل أرسنال المتوقع:

في حراسة المرمى: رايا

في الدفاع: بن وايت – صاليبا – جابرييل – تومياسو

في الوسط: أوديجارد – بارتي – رايس – ساكا

في الهجوم: هافيرتز – تروسار.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام آرسنال

وتلقى مانشستر يونايتد دفعة قوية بعودة بعض الغائبين، علي رأسهم كاسيميرو وجوني إيفانز اللذين سيكونا في قلب الدفاع، بينما سيكون برونو فيرنانديز في مساعدة أنتوني وجارناتشو وهويلوند.

وجاء التشكيل المتوقع لليونايتد ضد أرسنال

في حراسة المرمى: اونانا

في الدفاع: وان بيساكا – كاسيميرو – إيفانز – دالوت

في الوسط: ماينو – مكتوميناي – أنتوني – فيرنانديز

في الهجوم: جارناتشو – هويلوند.

موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد

تنطلق مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد

وتذاع مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد، عبر قناة beIN sports HD 1.