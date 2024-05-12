بمشاركة مدير تعاقدات الأهلي .. موعد بدء وانتهاء دبلومة الفيفا

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، في ‏النسخة الثالثة من دبلومة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لإدارة الأندية «FIFA ‎Diploma in Club» التي تبدأ محاضراتها الافتتاحية في زيورخ ‏بسويسرا خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري، فيما تختتم فعاليات الدبلومة في أكتوبر ٢٠٢٥. ‏



وانضم أمير توفيق، بدعم من النادي الذي يسعى دومًا إلى تطوير كوادره الإدارية، مع نخبة من كبار المديرين ‏التنفيذيين للأندية في جميع أنحاء العالم، لدبلومة «فيفا» التي تم تدشينها عام 2021 ‏وتستمر لمدة 18 شهرًا، وتهدف إلى تبادل المعرفة وتزويد المشاركين بأحدث المعارف ‏العلمية والرؤى التي تعزز نجاحاتهم مع المؤسسات التي يتنمون إليها.‏

وتجمع الدبلومة بين مجموعة من الشخصيات المؤثرة في جميع أنحاء العالم لتحليل ‏تجاربهم ومشاركتها، وتتضمن على عدة محاور من ضمنها «إدارات الأندية وإدارات ‏الملاعب والتمويل والتسويق والاتصالات والاستراتيجية الرياضية وأكاديميات الشباب ‏ومهارات القيادة والتفاوض والجوانب القانونية.