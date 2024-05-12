إنريكي : باريس سان جيرمان سيكون افضل بدون مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - اعرب الاسباني لويس انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن ثقته التامة على قدرة فريقه على تجاوز رحيل مهاجمه كيليان مبابي بنهاية الموسم الحالي مؤكدا ان باريس سان جيرمان سيكون افضل في الموسم المقبل بدون مبابي .

وكان الفرنسي كيليان مبابي قد اعلن نهاية مشواره مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي فيما اكدت كل وسائل الاعلام الفرنسية والاسبانية ان النجم الفرنسي قد وقع بالفعل لنادي ريال مدريد الاسباني .

وقال لويس انريكي على خلفية اعلان كيليان مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان : انا واثق للغاية من ان مستقبل باريس سان جيرمان سيكون مبهرا بدون تواجد مبابي . هدفي ان يكون ان يكون باريس سان جيرمان اقوى وهو ما سيتحقق .

وتحدث لويس انريكي عن كيليان مبابي قائلا : كل ما يمكنني قوله عن كيليان مبابي انه شخص رائع على المستوى الكروي كلاعب وعلى المستوى الانساني كشخص واتمنى له التوفيق في مشواره القادم .

واضاف : اتفهم قرار كيليان مبابي جيدا فهو بعد سبع سنوات قضاها داخل جدران النادي يراى انه قدم كل شىء للنادي كما ان النادي قدم له ايضا كل شىء . اتمنى له التوفيق وكان من دواعي فخرى ان اقود باريس سان جيرمان وبه نوعية من الاعبين مثل كيليان مبابي . كلنا كنا نعلم ما سيحدث وما تم فقط هو الاعلان الرسمي . الحياة تستمر وباريس سان جيرمان سيتعاقد مع لاعبين على اعلى مستوى من الناحية الفنية ومن الناحية الذهنية وسيستمر كفريق كبير و اقوى دوما مما كان .

يذكر ان كيليان مبابي سجل 256 هدفا في 306 مباراة شارك فيها مع باريس سان جيرمان خلال سبع مواسم منذ توقيعه لباريس سان جيرمان قادما من فريق موناكو مقابل 180 مليون يورو جعلته الاعب الاغلى في تاريخ الدوري الفرنسي والاغلى بين الاعبين الشباب عبر التاريخ .