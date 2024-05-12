مصير نجم الهلال من المشاركة أمام النصر في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن مصير مشاركة نجم نادي الهلال أمام النصر، في منافسات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

ويحل الهلال ضيفًا على نظيره النصر، في اللقاء الذي يجمعهما، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي، على ملعب «الأول بارك» في جامعة الملك سعود.

وأفادت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن نجم خط الوسط سلمان الفرج، يخضع إلى اختبارات طبية خلال اليومين المقبلين، للتأكد من إمكانية مشاركته أمام النصر.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن لاعب خط وسط الهلال سلمان الفرج، أبدى تحسنًا ملحوظًا، في ظل تعافيه بشكلٍ جيد، ما يعطي مؤشرًا بأن الإصابة ليست بالمقلقة.

وتسببت إصابة سلمان الفرج، في ابتعاده عن المشاركة أمام نادي الحزم، يوم أمس السبت، التي حسم من خلالها الهلال الفوز بلقب الدوري.

ومنح المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، جميع اللاعبين راحة لمدة يومين، بعد انتهاء مباراة الحزم، على أن تستأنف التدريبات، الثلاثاء.