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تشكيل بايرن ميونخ أمام فولفسبورج بالدوري الألماني

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ عن تشكيل مواجهة فولفسبورج الرسمي، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وكان باير ليفركوزن، قد نجح في التتويج بلقب الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024، لأول مرة في تاريخه.

تشكيل بايرن ميونخ أمام فولفسبورج

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: يوزوا كيميتش - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

الوسط: ألكسندر بافلوفيتش - ليون جوريتسكا - توماس مولر - زفوناريك - بريان سرقسطة

الهجوم: ماتياس تيل

فيما يجلس على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ في مباراة فولفسبورج، كلًا من: 

بيرتيز، سفين أولرايش - ماتياس دي ليخت - إريك داير - كونراد لايمر - بيريز فينلوف - أسب يانسين

وكان العملاق البفاري قد ودع بطولة من دور نصف النهائي أمام ، الأسبوع الماضي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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