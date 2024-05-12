تشكيل بايرن ميونخ أمام فولفسبورج بالدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ عن تشكيل مواجهة فولفسبورج الرسمي، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
وكان باير ليفركوزن، قد نجح في التتويج بلقب الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024، لأول مرة في تاريخه.
تشكيل بايرن ميونخ أمام فولفسبورج
حراسة المرمى: مانويل نوير
الدفاع: يوزوا كيميتش - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز
الوسط: ألكسندر بافلوفيتش - ليون جوريتسكا - توماس مولر - زفوناريك - بريان سرقسطة
الهجوم: ماتياس تيل
فيما يجلس على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ في مباراة فولفسبورج، كلًا من:
بيرتيز، سفين أولرايش - ماتياس دي ليخت - إريك داير - كونراد لايمر - بيريز فينلوف - أسب يانسين
وكان العملاق البفاري قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي أمام ريال مدريد، الأسبوع الماضي.