بعد رحيل تامر مصطفى.. فيوتشر يعلن إلغاء منصب مدير الكرة

"بعد اللجوء للسلطات".. قرار من كاف بشأن حضور جماهير الزمالك لمباراة نهضة بركان

وشهدت الساعات القليلة الماضية، تقديم تامر مصطفى مدرب فيوتشر استقالته رسميا هو وجهازه المعاون.

قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس، تعيين علاء ميهوب مدير رياضي للنادي، وإلغاء منصب مدير الكرة خلال الفترة المقبلة.وفقا للمركز الإعلامي للنادي

مروان الهواري

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