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بعد رحيل تامر مصطفى.. فيوتشر يعلن إلغاء منصب مدير الكرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس، تعيين علاء ميهوب مدير رياضي للنادي، وإلغاء منصب مدير الكرة خلال الفترة المقبلة.وفقا للمركز الإعلامي للنادي

وسبق لعلاء ميهوب العمل في المجال الإداري بالنادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، تقديم تامر مصطفى مدرب فيوتشر استقالته رسميا هو وجهازه المعاون.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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