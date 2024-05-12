من الذاكرة.. عندما صفع رئيس نادي نهضة بركان حكم مباراة الزمالك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي اليوم الأحد، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعيد هذه المواجهة الأذهان إلى نهائي نفس البطولة لعام 2019، حيث واجه الزمالك نهضة بركان.

وبعد فوز الزمالك بكأس الكونفدرالية بركلات الترجيح على حساب الفريق المغربي، اعتدى لاعبو فريق نهضة بركان على حكم اللقاء "تيسيما" اعتراضا على قراراته، حيث احتسب ركلة جزاء سجلها محمود علاء.

وفي نفس المباراة أشهر الحكم الإثيوبي بطاقة حمراء للاعب النهضة عمر النمساوي، بعد شجار مع محمود عبد المنعم كهربا.

وشهدت أحداث ما بعد الاعتداء، بكاء الحكم باملاك تيسيما وتم اتهام رئيس نادي نهضة بركان حينها، فوزي لقجع، بصفع الحكم الإثيوبي.

وقدم الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، شكوى رسمية، للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد فوزي لقجع، بسبب ما بدر منه تجاه الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما.

وفي شهر يوليو 2019، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقاف فوز لقع لمدة عام لاعتدائه بالضرب على الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

وبعدا بشهر واحد، وتحديدا في 6 أغسطس 2019، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" براءة المغربي فوزي لقجع، من الاعتداء على الحكم الإثيوبى باملاك تيسيما، خلال مباراة فريقه أمام الزمالك فى نهائى الكونفيدرالية الأفريقية.

وأكدت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي أن فوزي لقجع لم يعتد على الحكم الإثيوبي ولا توجد أي أدلة تثبت ذلك.

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