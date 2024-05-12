بمشاركة صلاح.. مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

الشارقة - اميمة ياسر - يفتتح منتخب مصر الأولمبي مشواره فى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤، بمواجهة جمهورية الدومينكان، ثم لقاء أوزباكستان، ويختتم مواجهات دور المجموعات أمام إسبانيا.

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد باريس

24 يوليو - مصر vs جمهورية الدومينيكان

27 يوليو - مصر vs أوزبكستان

30 يوليو - مصر vs إسبانيا

وفي سياق متصل، استقر روجيريو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، على ضم ٣ لاعبين من كبار السن للانضمام إلى المنتهب الأولمبي في الأولمبياد، وهم محمد صلاح جناح ليفربول، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وإمام عاشور لاعب وسط الأهلي.