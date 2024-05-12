ترتيب الدوري الإنجليزي.. اَرسنال في الصدارة مؤقتًا والسيتي وصيفًا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح اَرسنال في تحقيق الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويبحث اَرسنال عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي، حيث يُمني ميكيل أرتيتا، نفسه سقوط مانشستر سيتي خلال الجولة المقبلة أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل اَرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 86 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في الوصافة بـ 85 نقطة، وليفربول ثالث الترتيب بـ 78 نقطة.

فيما يحتل أستون فيلا المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج بـ 67 نقطة، وتوتنهام خامسًا بـ 63 نقطة.