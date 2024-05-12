أتلتيكو مدريد يفوز على سيلتا فيجو في الليجا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق أتلتيكو مدريد الفوز على نظيره سيلتا فيجو بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب رودريجو دي بول في الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

وشهدت المباراة سيطرة شبه نسبية من لاعبي أتلتيكو مدريد على مجريات المباراة، حيث جاءت نسبة الاستحواذ على المباراة 56% للروخيبلانكوس، مقابل 44% لصالح سيلتا فيجو.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 70 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 34 في المركز 17 بجدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

وكان أتلتيكو مدريد، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: أزبيليكويتا وسافيتش وهيرموسو وريكيلمي

الوسط: يورنتي وكوكى وفيتسل ولينو

الهجوم: جريزمان وأنخيل كوريا