بالدرجات.. أفضل وأسوأ لاعب في قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

كشفت شبكة “سوفا سكور” المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، عن تقييم لاعبي أرسنال ومانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تمكن نادي أرسنال، من تحقيق الفوز على نظيره مانشستر يونايتد، بهدف دون رد، في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وبهذه النتيجة رفع فريق أرسنال رصيده إلى النقطة رقم 86 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 54 في المركز الثامن.

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تقييم لاعبي أرسنال أمام مانشستر يونايتد:

وبحسب سوفا سكور، فإن المدافع ويليام صليبا، كان أفضل لاعبي الجانرز في لقاء الشياطين الحمر بتقييم 7.8، يليه جابرييل بـ7.5.

وحصل توماس بارتي، ومارتن أوديجارد على أسوأ تقييم بين لاعبي أرسنال، بتقييم 6.9.

تقييم لاعبي مانشستر يونايتد أمام أرسنال:

وأوضحت الشبكة، أن الحارس أندرية أونانا، أفضل لاعب في اللقاء بتقييم 7.7، يليه ديوجو دالوت بـ7.6.

وجاء ماكتوميناي وهويلاند، بين الأسوأ في مباراة الفريق أمام أرسنال بتقييم 6.5.