ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال

تمكن فريق آرسنال من الفوز على نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأقيمت مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد على ملعب آولد ترافورد معقل الشياطين الحُمر، ضمن منافسات الجولة الـ37 من البريميرليج.

وافتتح فريق أرسنال التسجيل في الدقيقة 20 عبر هدف سجله البلجيكي لياندرو تروسارد.

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وبهذه النتيجة رفع فريق أرسنال رصيده إلى النقطة رقم 86 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 54 في المركز الثامن.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 85 نقطة وله مباراة مؤجلة.