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أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتًا

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أرسنال - مانشستر يونايتد

أرسنال - مانشستر يونايتد

تمكن نادي أرسنال، من تحقيق الفوز على نظيره مانشستر يونايتد، بهدف دون رد، في الجولة الـ37 من الممتاز “البريميرليج”.

وحل أرسنال، ضيفًا ثقيلًا على نظيره مانشستر يونايتد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أولد ترافورد”، في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعد مرور 20 دقيقة من بداية المباراة، نجح لاعب أرسنال البلجيكي لياندرو تروسارد في تسجيل الهدف الأول لفريقه.

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وبهذه النتيجة رفع فريق أرسنال رصيده إلى النقطة رقم 86 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 54 في المركز الثامن.

 

وجاء تشكيل آرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بنيامين بن وايت، ساليبا، جابرييل، تومياسو.

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، توماس بارتي.

خط الهجوم: ساكا، تروسارد، كاي هافيرتز.

بدلاء آرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي: آرون رامسديل، ، زينتشينكو، سميث رو، فيريرا، مارتينيلي، جورجينيو، نكيتياه، كيويور، جيسوس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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