الصراع مستمر.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على مانشستر يونايتد

الشارقة - اميمة ياسر - فاز فريق أرسنال الإنجليزى على نظيره مانشستر يونايتد، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023 – 2024.

أحرز لياندرو تروسارد هدف الفوز في شباك مانشستر يونايتد بالدقيقة 20 من اللقاء.

ويمتلك أرسنال 86 نقطة خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز ليأتى في الصدارة متفوقا على مانشستر سيتى الوصيف برصيد 85 مع مباراة أقل للأخير.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على مانشستر يونايتد

1 - آرسنال، 86 نقطة.

2- مانشستر سيتي، 85 نقطة.

3- ليفربول، 78 نقطة.

4- أستون فيلا، 67 نقطة.

5- توتنهام، 63 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد، 57 نقطة.

7- تشيلسي، 57 نقطة.

8- مانشستر يونايتد، 54 نقطة.

9- وست هام، 52 نقطة.

10- برايتون، 48 نقطة.

11- بورنموث، 48 نقطة.

12- كريستال بالاس، 46 نقطة.

13- ولفرهامبتون، 46 نقطة.

14- فولهام، 44 نقطة.

15- إيفرتون، 40 نقطة.

16- برينتفورد، 39 نقطة.

17- نوتينجهام فورست، 29 نقطة.

18- لوتون تاون، 26 نقطة.

19- بيرنلي، 24 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد، 16 نقطة.