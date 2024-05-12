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بعد استعادة أرسنال الصدارة مؤقتًا.. موعد المباراتين المتبقيتين لمانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - استعاد فريق أرسنال صدارة مؤقتًا بعد فوزه على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 37 من المسابقة.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى النقطة 86 بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتبقي له مباراة الجولة 37.

ويستعرض الخليج 365 المباراتين المتبقيتين لمانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي وموعدهما:

10:00 م ـ الثلاثاء 14 مايو: توتنهام VS مانشستر سيتي

06:00 م ـ الأحد 19 مايو: مانشستر سيتي VS وست هام

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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