اخبار الرياضه

صدارة مؤقتة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على مانشستر يونايتد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - استعاد فريق أرسنال صدارة مؤقتًا بعد فوزه على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 37 من المسابقة.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

1) أرسنال ـ 86 نقطة ـ 37 مباراة.

2) مانشستر سيتي ـ 85 نقطة ـ 36 مباراة.

3) ـ 78 نقطة ـ 36 مباراة.

4) أستون فيلا ـ 67 نقطة ـ 36 مباراة.

5) توتنهام ـ 63 نقطة ـ 36 مباراة.

6) نيوكاسل ـ 57 نقطة ـ 36 مباراة.

7) ـ 57 نقطة ـ 36 مباراة.

8) مانشستر يونايتد ـ 54 نقطة ـ 36 مباراة.

9) وست هام ـ 52 نقطة ـ 37 مباراة.

10) بورنموث ـ 48 نقطة ـ 37 مباراة

11) برايتون ـ 48 نقطة ـ 36مباراة

12) كريستال بالاس ـ 46 نقطة ـ 37 مباراة.

13) وولفرهامبتون ـ 46 نقطة ـ 37 مباراة.

14) فولهام ـ 44 نقطة ـ 37 مباراة.

15) إيفرتون ـ 40 نقطة ـ 37 مباراة

16) برينتفورد ـ 39 نقطة ـ 36 مباراة

17) نوتينجهام فورست ـ 29 نقطة ـ 37 مباراة

18) لوتون تاون ـ 26 نقطة ـ 37 مباراة

19) بيرنلي ـ 24 نقطة ـ 37 مباراة

20) شيفيلد يونايتد ـ 16 نقطة ـ 37 مباراة

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا