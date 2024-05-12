شكرا لقرائتكم خبر الشباب يسيطر .. والعلا والرياض يقتسمان قمة البومسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استهل الاتحاد السعودي للتايكوندو منافساته الداخلية بإقامة بطولة المملكة النسائية على صالة نادي النجمة بعنيزة خلال الفترة من 9-11 مايو الجاري بمشاركة تعد الأكبر في المنافسات النسائية حيث شارك (24) ناديا، ودلف للصراع لأول مرة منافسين جدد على خارطة اللعبة كالعلا والليث والفاروق وجبه.

حضر الختام وكرم الفائزات رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري والمدير التنفيذي للاتحاد محمد الشهري، حيث جاء الترتيب العام للفرشات والزهرات للبومسي بتصدر نادي الرياض وحل نادي الهدى ثانيا والأهلي بالمركز الثالث و القادسية رابعا، وعلى مستوى الفتيات والسيدات للبومسي حقق نادي العلا كأس البطولة والأهلي وصيفا والهدى ثالثا والقادسية رابعا.

وفي منافسات الكاروقي والتي شهدت إثارة وارتفاع المستوى الفني عن سابقه واصل فريق الشباب تميزه بتحقيق اللقب في فئة الفراشات والزهرات والاتحاد وصيفا وحل الرياض ثالثا والعلا رابعا.