شكرا لقرائتكم خبر ليفربول يخشى مفاجآت أستون فيلا بالدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخرج ليفربول صاحب المركز الثالث برصيد 78 نقطة، لملاقاة مضيفه أستون فيلا، الذي يحتل المركز الرابع بـ67 نقطة، على ملعب فيلا بارك بالدوري الإنجليزي اليوم.

وبينما يخوض ليفربول المباراة بأعصاب هادئة بعدما فقد حظوظه في المنافسة على اللقب خلال الموسم الحالي، فإن أستون فيلا، يطمع في حصد النقاط الثلاث، لحسم بقائه ضمن أندية المربع الذهبي، والتأهل رسميا لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، دون انتظار نتائج اللقاءات الأخرى.

ويبتعد أستون فيلا بفارق 7 نقاط أمام توتنهام، صاحب المركز الخامس في ترتيب البطولة، الذي ما زال يمتلك لقاء مؤجلا.

واستعاد ليفربول بعضا من اتزانه عقب فوزه المثير 4 / 2 على ضيفه توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية، حيث شهد اللقاء تسجيل النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفا، فيما ساهم في هدفين آخرين.

وعقب تألقه أمام توتنهام، أخمد صلاح نار الانتقادات التي طالته بعد مشادته الكلامية مع الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، في اللقاء السابق للفريق بالبطولة أمام مضيفه ويستهام يونايتد.

ويهدف صلاح لهز شباك أستون فيلا للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سبق له التسجيل في مرمى منافسه خلال فوز ليفربول 3 / 0 في لقاء الفريقين الأول بالمسابقة هذا الموسم.

وخلال 10 مباريات سابقة لعبها ضد أستون فيلا بكل المنافسات، أحرز صلاح 7 أهداف في شباك الفريق الملقب بـ(الفيلاينز)، فيما قدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

ويتقاسم (الفرعون المصري) المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع دومينيك سولانكي، مهاجم بورنموث، برصيد 18 هدفا لكل منهما.

وبعد هبوط شيفيلد رسميا، فإن هناك فريقين ينتظران مرافقته في دوري الدرجة الأولى، من بين الأندية نوتينجهام فورست صاحب المركز الـ17 (الرابع من القاع) بـ29 نقطة، ولوتون تاون، وبيرنلي، اللذان يحتلان

المركزين الـ18 والـ19 برصيد 26 و24 نقطة على الترتيب.

ويلتقي بيرنلي مع مضيفه توتنهام غدا، بينما يلعب لوتون تاون خارج ملعبه مع ويستهام، صاحب المركز التاسع برصيد 49 نقطة في اليوم نفسه.

ويخوض نوتينجهام فورست لقاء صعبا للغاية غدا أيضا مع ضيفه تشيلسي صاحب المركز السابع برصيد 54 نقطة، الذي يحاول تحقيق فوزه الثالث على التوالي بالبطولة من أجل اللعب في البطولات القارية الموسم القادم.

كما تشهد المرحلة مواجهات عدة أخرى، حيث يلتقي إيفرتون مع ضيفه شيفيلد، ونيوكاسل مع برايتون، وولفرهامبتون مع كريستال بالاس، وبورنموث مع برينتفورد غدا.

قبل المواجهة: