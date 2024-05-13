لحظة بلحظة.. نهضة بركان 2 - 1 الزمالك.. الجزيري يُقلص الفارق

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة نهضة بركان ونظيره الزمالك عند العاشرة من مساء اليوم الأحد في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى " زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله " نيمار" و يوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.

ويبدأ نهضة بركان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: حمزة حمياني.

خط الدفاع: إيسوفو دايو - عبد الحق عسال - عادل تاحيف - حمزة الموساوي.

خط الوسط: ياسين لبحيري - أيوب خيري - محمد المرابيط.

خط الهجوم: يوسف الفحلي - يوسف مهري - بول ياسين.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق نهضة بركان بالدقيقة 11 سددها لاعبه إيسوفو دايو بالدقيقة 13 في الشباك.

هدف ثاني لنهضة بركان في الدقيقة 32 عن طريق لاعبه عادل طاهف.

وقلص الزمالك النتيجة مع بداية الشوط الثاني بهدف سجله لاعبه سيف الجزيري بالدقيقة 46 بعدما وصلته كرة عرضية من زميله أحمد فتوح حولها برأسه في الشباك.