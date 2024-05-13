آرسنال يتصدر مؤقتاً بفوز ثمين على مانشستر يونايتد

المنامة - ياسر ابراهيم - تصدّر نادي آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتاً بفوزه الثمين على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل على ملعب "أولد ترافورد" الأحد ضمن الجولة 37 قبل الأخيرة، محافظاً على حظوظه بالفوز في اللقب على حساب حامله مانشستر سيتي.



وسجّل البلجيكي لياندرو تروسار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20 ليرفع آرسنال رصيده إلى 86 نقطة في المركز الأول مؤقتاً بفارق نقطة عن مانشستر الثاني الذي يحل ضيفاً على توتنهام الثلاثاء في مباراةٍ مؤجلةٍ من المرحلة الرابعة والثلاثين.



في المقابل تجمّد رصيد "الشياطين الحمر" عند 54 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب البرميرليغ.



وفاز آرسنال في مباراتيه أمام مانشستر يونايتد في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ موسم 07/2006.



وبفوزه اليوم على يونايتد يكون آرسنال قد حقق 27 فوزاً في موسم واحد لأول مرة في الدوري.

(بي إن سبورت)