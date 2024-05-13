محمد عبدالجليل: الزمالك الأقرب للفوز بلقب الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن سيف الجزيري مهاجم الزمالك سجل هدف رائع للغاية في شباك نهضة بركان المغربي، مشيرا إلى ان المنافس ظهر بعيدًا عن المستوى بل وكان يضيع الوقت في بعض فترات اللقاء، مؤكدا أن الزمالك هو الأقرب للقب بنسبة 80%.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كان هناك بعض الأخطاء من دفاع الزمالك في اللقاء، تسببت في استقبال هدفين، وجوزيه جوميز لم يقوم بالتأليف في تشكيل الزمالك، لكن لم اتفق معه في مشاركة نداي على حساب سامسون، كان هناك أوباما أفضل منه، وجوميز كان يريد غلق نصف الملعب".

وأضاف: "سامسون لم يكن الحل الأمثل للزمالك في اللقاء، وهناك لاعبين أفضل منه بمراحل، ومعين الشعباني كان يعتمد على الكرات الطولية، ثم ارسال العرضيات، وهي الطريقة التي فطن لها الزمالك وتعامل معها جيدًا في الشوط الثاني تحديدا".

وأكمل: "حسام عبدالمجيد ارتكب ركلة جزاء بشكل غريب، كان عليه التعامل بذكاء وتفادي اي احتكاك مع لاعب نهضة بركان، وطريقة لعب شمال افريقيا دائما تعتمد على العرضيات والكرات الثابتة".