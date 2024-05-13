طارق السعيد: عواد يتحمل مسئولية الهدف الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق السعيد نجم فريق الزمالك السابق، أن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض، يتحمل خطأ تلقى الفريق الهدف الثاني في مباراة نهضة بركان اليوم.

وقال طارق السعيد في تصريحات عبر برنامج كورة كل يوم مع طارق السعيد: "حسام عبد المجيد تهور كثيرا في ركلة الجزاء التي تسبب فيها".

وتابع: "يجب أن يدرك لاعيو الزمالك أن مباراة الإياب ستكون صعبة جدا ويجب ألا يتم الاستهانة بها".

وأضاف: "أعتقد أن فريق نهضة بركان لديه خوف من الزمالك ومن اللعب في استاد القاهرة لذلك يجب أن نستغل ذلك الأمر، ولكن بدون أن نستهين بهم".

وأتم: "مباراة الإياب تحتاج أن يكون جميع لاعبي الزمالك "رجالة"، ويجب أن يجتمعوا سويا ومعهم الجهاز الفني وجوميز ليحثهم على الفوز في اللقاء".