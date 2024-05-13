أبرزهم دوري إنجليزي.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام اليوم الإثنين 13 مايو 2024، عددا من المباريات في الدوري الإيطالي والإنجليزي والإيطالي.

ويخوض ليفربول مباراة تحصيل حاصل ضد أستون فيلا في الجولة 37، بينما يلاقي برشلونة منافسه ريال سوسيداد للحفاظ على المركز الثاني.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد أستون فيلا - 10 مساء - beIN SPORTS 1

الدوري الإسباني

برشلونة ضد ريال سوسيداد - 10 مساء - beIN SPORTS 3

الدوري الإيطالي

ليتشي ضد أودينيزي - 7.30 مساء - ssc

فيورنتينا ضد مونزا - 9.45 مساء - ssc

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