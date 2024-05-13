تولوز يمنع مبابي من "رقصة الوداع" في حديقة الأمراء

الرياص - اسماء السيد - باريس : أفسد تولوز احتفالات باريس سان جرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم في المباراة الأخيرة لنجمه كيليان مبابي على ملعب "حديقة الأمراء"، حين أسقطه 3 - 1 الأحد في المرحلة 33.

ويغادر مبابي ناديه بعد سبعة أعوام من دون أن يكشف محطته المقبلة التي من المتوقّع أن تكون في ريال مدريد الإسباني، وخلال مسيرته مع البي اس جي خاض مبابي 307 مباريات، وسجل 256 هدفاً، وحصل مع الفريق الباريسي على 14 بطولة، منها 6 ألقاب لدروي فرنسا، ولكنه لم ينجح في جلب دوري الأبطال لـ"حديقة الأمراء" معقل البي إس جي.

وتلقى سان جرمان خسارته الثانية فقط في الدوري هذا الموسم، فتوقّف رصيده عند 70 نقطة، فيما دخل تولوز قائمة العشرة الأوائل بفوزه الحادي عشر، رافعاً فيه رصيده إلى 43 نقطة.

طفل من ضواحي باريس

قبل المباراة، رفع جمهور باريس لافتة كُتب عليها "طفلٌ من ضواحي باريس، أصبحت أسطورة باريس سان جرمان"، بعد لافتةٍ أولى رُفعت لشكر الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس الذي ينتهي عقده هذا الصيف أيضاً.

وتوّجه مبابي إلى الجمهور لحظة رفع اللافتة وحيّاهم والتقط صوراً له والمشجعين من خلفه بعدما رفعوا لافتةٍ أكبر لصورته.

وبدأ مبابي الاحتفالات بعدما افتتح التسجيل عقب انفراده بالحارس، بعد تمريرةٍ طويلةٍ من الحارس الإسباني أرناو تيناس، بهدفٍ أكّد حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" صحته (8).

ورفع مبابي رصيده التهديفي إلى 27 هدفاً 29 مباراة ضمن الدوري هذا الموسم، والـ256 في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى النادي في مباراته الـ306.

وأفسد الهولندي ثيس دالينخا الاحتفالات بهدف التعادل إثر تمريرةٍ من المالي موسى ديارا (13).

وكاد لوغان كوستا من الرأس الأخضر يُهدي سان جرمان التقدّم مجدداً بالخطأ حين أبعد تسديدة الإسباني كارلوس سولر (49).

وأهدر الإسباني ماركو أسينسيو فرصة الثاني برأسية مرّت إلى جانب القائم الأيمن (56).

وحاول مبابي إضافة الثنائية بتسديدة من لمسة واحدة داخل المنطقة إلى جانب القائم الأيسر (58).

وكاد البرتغالي دانيلو بيريرا يفعلها بكعب القدم لكن تسديدته جانبت القائم الأيسر أيضاً (66).

وفاجأ تولوز مستضيفه بهدفٍ ثانٍ رائعٍ من يان غبوهو الذي أرسل كرة من على مشارف المنطقة إلى يسار الحارس تيناس (69).

وحسم تولوز الأمور بالثالث عبر الكاميروني فرانك ماغري (90+5).

موناكو في الوصافة ويعود إلى دوري الأبطال

وأكّد موناكو وصافته للدوري هذا الموسم بفوزه على مونبلييه بهدفين دون رد، سجّلهما قسوم واتارا (52) في أوّل أهدافه هذا الموسم ويوسف فوفانا (65).

وعاد موناكو إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد غيابٍ دام ستة أعوام عن المسابقة القارية العريقة.

ورفع موناكو رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاطٍ عن ليل الفائز على نانت 2 - 1.

سجّل لليل الكندي جوناثان دايفيد (8 و11) ولنانت ماتيس أبلين (54).

وعلى الرغم من خسارته، ضمِن نانت البقاء بـ33 نقطة في المركز الرابع عشر، بعد خسارة متز المتأخّرة أمام مضيفه ستراسبورغ 2 - 1.

وتقدّم متز في النتيجة عبر الجورجي جورج ميكوتادزي الذي سجّل للمباراة السادسة توالياً ورفع رصيده إلى 13 هدفاً في 19 مباراة ضمن الدوري، قبل أن يُعادل ستراسبورغ عبر الهولندي إيمانويل إيميغا (89).

وخطف البرازيلي أندري سانتوس هدف الفوز في الدقيقة 90+2.

بدوره، فاز مرسيليا على لوريان 3 1 وتقدّم إلى المركز الثامن بـ47 نقطة، فيما تجمّد رصيد لوريان عند 26 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير وتأكّد هبوطه.

كما تغلب ليون على كليرمون فيران بهدفٍ وحيد سجّله البلجيكي أوريل مانغالا (53)، فيما تعادل رين مع لنس 1 - 1.

وادى فوز ليون على كليرمون الى تأكيد هبوط الاخير الى الدرجة الثانية حيث يحتل المركز العشرين والاخير برصيد 25 نقطة.