أمير هشام: الأهلي يقصد من وراء طلب حكام أجانب مباريات بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يتمسك بحقه حسب اللائحة في طلب حكام أجانب لبعض مباريات الدوري المصري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي يقصد من وراء طلبه حكام أجانب، في مباريات بيراميدز بالمسابقة منافسه على اللقب، بجانب عدد من المباريات الأخرى إذا أراد".

وأرسل النادي الأهلي خطابًا ظهر اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم عبر فيه عن الكثير الذي أصاب الثوابت التي تحكم العلاقة مع الاتحاد، في ظل الإصرار على عدم تطبيق اللوائح والالتزام بالأطر الإدارية الصحيحة ووجود أخطاء تحكيمية تهدر العدالة بين الفرق المتنافسة.

وجاء في الخطاب أن النادي الأهلي سبق وأن قام بمخاطبة اتحاد الكرة عشرات المرات على مدار السنوات الأربع الماضية بهدف ضرورة تطوير منظومة التحكيم والاهتمام بالحكام ومعايير اختيارهم للمباريات حتى يتحقق العدل بين الأندية.

ولكن لا تزال الأخطاء التحكيمية (حكام الساحة – حكام الفيديو) تلقي بظلالها على نتائج العديد من المباريات.

وللأسف لم يحدث أي التزام بما تم الاتفاق عليه، وفقد النادي بعض لاعبيه لفترات، منهم للإصابة وآخرون للإرهاق، بعدما تعرضوا لأحمال زائدة، خاصة وأن الأهلي خاض منذ بداية الموسم 15 مباراة في بطولة الدوري، فضلًا عن مشاركته في 10 مباريات رسمية إضافية بذات الفترة؛ منها أربع مباريات في الدوري الإفريقي لكرة القدم، وثلاث مباريات في كأس العالم للأندية، ومباراتان في السوبر المصري، ومباراة في السوبر الإفريقي، ومعظم هذه المباريات «8 مباريات» أقيمت خارج البلاد.