سؤال حول ألقاب المغربي ياسين بونو تفجر انتقادات ضد الجزائري لخضر بريش

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط:وجه متابعون مغاربة وعرب انتقادات شديدة للإعلامي الجزائري بقناة "إس إس سي" السعودية، لخضر بريش، على خلفية سؤال "غريب" وجهه للدولي المغربي وحارس الهلال السعودي، ياسين بونو خلال استضافته في لقاء صحفي عقب إعلان فوز زعيم آسيا بلقب دوري روشن.

ووجه بريش سؤالا لبونو، قال فيه: "هذا أول لقب تفوز به؟ .. أول بطولة؟"، ليرد عليه بونو بكلمتين، فيهما كثير من الاستغراب والتعجب والانتقاد: "الله يهديك". وكرر بونو بنبرة ضاحكة عبارة "الله يهديك" مرتين، بعد أن كرر لخضر سؤاله، بنفس الصيغة، قبل أن يتدخل المحلل والدولي التونسي السابق عادل السليمي، فضلا عن بريش، للتخفيف من مفعول السؤال، بالإشارة إلى أن الأمر يتعلق بالدوري والبطولة المحلية، ليرد بونو، في هذا السياق، بأنه سبق له أن فاز بالبطولة المغربية مع الوداد البيضاوي، وبالبطولة الإسبانية مع أتلتيكو مدريد.

وجرى تداول شريط الحوار بين بريش بونو على نطاق واسع، واستغرب لمضمونه عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي ومن المدونين والمؤثرين. وحاول بعضهم البحث عن أعذار لبريش ، ومنهم من ذهب إلى البحث في خلفيات السؤال، وإن كان عن حسن أو سوء نية، أو يعبر عن جهل الصحافي بمسيرة اللاعب المغربي، وهو ما يبقى غير مقبول من صحافي، من وجهة نظرهم، بينما ذهب آخرون أبعد متحدثين عن الجنسية الإعلامية للجزائري، مذكرين بإحدى خرجاته قبل أشهر، والتي قلل فيها من إنجاز "أسود الأطلس" في مونديال قطر، مشيرا إلى أن منتخب الجزائر بترسانة اللاعبين التي كان يضمنها كان بإمكانه الوصول إلى نهائي كأس العالم والذهاب أبعد مما فعله المنتخب المغربي، لو كان رفاق محرز قد تأهلوا إلى النهائيات.

وانبرى عدد من المدونين والمؤثرين والمتفاعلين مع ما نشر من أشرطة مصورة وتدوينات لتذكير بريش"لعل الذكرى تنفع المؤمنين"، حسب قول أحدهم، بالألقاب الفردية والجماعية، التي سبق لبونو أن حصدها خلال مسيرته الكروية في إفريقيا وأوروبا، قبل الانتقال إلى البطولة السعودية.

ومن الألقاب الفردية التي ذكروها جائزة "زامورا" لأفضل حارس في البطولة الإسبانية لموسم 2021 - 2022، متفوقا على تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، وجائزة أفضل حارس في إفريقيا في 2023.

ومن الألقاب التي توج بها بونو مع الفرق التي جاورها، تم التركيز على فوزه بلقبين لكأس الاتحاد الأوروبي مع إشبيلية الإسباني، والتي كان للحارس المغربي فيهما دور مؤثر. وقبل ذلك، فوزه ببطولة الدوري الاحترافي المغربي مع الوداد الرياضي في موسم 2009 - 2010، وبطولة الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني مع أتلتيكو مدريد في موسم 2013 – 2014.