برشلونة يسعي لتحقيق رقم مميز أمام ريال سوسيداد الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق ريال سوسيداد ضيفًا ثقيلا على نظيره فريق برشلونة بملعب "مونتجويك"، حيث يلتقي الفريقان بالجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية، و تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD3.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، إذا فاز برشلونة على ريال سوسيداد فسيُحقق الفوز الخامس على التوالي على أرضه بالدوري الإسباني.

البارسا سيُعادل أطول سلسلة له هذا الموسم والتي تحققت بين شهرَي أغسطس وأكتوبر (قادش - ريال بيتيس - سيلتا فيجو - إشبيلية - أتلتيك بيلباو).

ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز من أجل العودة إلى المركز الثاني ومصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام جيرونا في الجولة الماضية، بنتيجة (2-4).

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال سوسيداد

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أوراخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: كريستينسن، جوندوجان، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.