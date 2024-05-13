تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال سوسيداد الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق ريال سوسيداد ضيفًا ثقيلا على نظيره فريق برشلونة بملعب "مونتجويك"، حيث يلتقي الفريقان بالجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال سوسيداد

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أوراخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: كريستينسن، جوندوجان، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD3.

معلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد

يعلق على المباراة، علي محمد علي.

ويتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 73 نقطة، بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، ونقطتين عن جيرونا الوصيف.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز من أجل العودة إلى مقعد الوصافة بعدما خسره لحساب جيرونا في الجولة الماضية، بفوز الأخير على البلوجرانا (4-2).

في المقابل، يطمع ريال سوسيداد السادس بـ54 نقطة في تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على مقعده المؤهل إلى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

3 صفقات هجومية يحلم بها تشافي في برشلونة

يسعى المدرب الكتالوني الشاب تشافي هيرنانديز لتحضير فريق برشلونة لخوض غمار التنافس الموسم المقبل بكل قوة.

وكان تشافي قد حصل على ثقة الإدارة الفنية للنادي بقيادة خوان لابورتا لمواصلة عمله في القيادة الفنية للفريق رغم خيبات الموسم الصفري.

وأشار تقرير لموقع فوتبول إسبانيا إلى أن برشلونة سيستمع للعروض المقدمة من أجل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس ورافينيا من أجل بيع أحدهم في الصيف لتوفير سيولة مالية.

ويبقى موقف جواو فيليكس المعار من أتلتيكو مدريد محل مناقشة في ظل المعطيات الراهنة داخل النادي الكتالوني.

وذكر التقرير أن تشافي يحلم بثلاث صفقات هجومية نارية من أجل تعزيز قدرات الفريق، ويأتي على رأس الخيارات المفضلة للمدرب الكتالوني خيار التعاقد مع لاعب أتلتيك بيلباو نيكولاس ويليامز.

اما الخيار الثاني فيتعلق بالموهبة الجورجية خفيتشا كفارتسخيليا الذي ساهم بشكل فعال في فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ويملك قدرات فنية رائعة.

ويتمثل الخيار الثالث في قائمة أولويات تشافي خيار التعاقد مع النجم الشاب داني أولمو الذي يرتبط كثيراً بخطوة الانتقال إلى العملاق الكتالوني.

وسيتابع عشاق البلوجرانا حول العالم كيف ستدير الإدارة ملف التعاقدات وملف الراحلين عن الفريق في الصيف بما يحقق التوازن ويكفل مصالح الفريق.



حقيقة رحيل ليفاندوفسكي عن برشلونة



سادت حالة من الجدل حول مستقبل اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول رحيله عن فريقه برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان ليفاندوفسكي، قد انتقل لصفوف برشلونة قادمًا من بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية من العام الماضي 2022.

وكشف بيني زهافي، وكيل أعمال اللاعب البولندي في تصريحات صحفية حقيقة رحيل ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ، حيث قال: "بالتأكيد ما يقال عن رحيل ليفاندوفسكي عن برشلونة مجرد هراء وأخبار كاذبة تمامًا".



وتابع: "ليفا سيبقى في برشلونة بنسبة 100% بالموسم المقبل".

ومن المقرر أن يتقاضى ليفاندوفسكي في الموسم المقبل مع العملاق الكتالوني راتبًا سنويًا قيمته 30 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن المهاجم البولندي لديه في عقده مع برشلونة إمكانية تمديده لموسم رابع، وذلك في حالة مشاركته في45 دقيقة في 55% من مباريات الموسم المقبل.