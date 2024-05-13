موقف ثلاثي الاهلي من مباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ما زال الغموض يسيطر على موقف ثلاثي الاهلي محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج من مباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الاهلي نظيره الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تلعب مباراة الذهاب في تونس على أن تلعب مباراة الإياب في القاهرة.

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وكان الثلاثي قد عاد لتدريبات الاهلي بعد التعافي من الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا، إلا أن المدرب السويسري مارسيل كولر كان يستبعدهم من المباريات الأخيرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقترب محمد الشناوي من الانضمام لبعثة الاهلي المسافرة إلى تونس خاصة في ظل إصابة حمزة علاء وعدم قيد محمود الزنفلي في قائمة الفريق الإفريقية.

فيما لا يزال الغموض يسيطر على موقف الثنائي أليو ديانج وياسر إبراهيم من مباراة الترجي التونسي القادمة.

ويسعى الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب بتونس؛ وذلك لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب أمام بالقاهرة.