اتحاد الكرة يكشف مستجدات أزمة الشحات والشيبي

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة تطورات أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي، خاصة بعد لجوء لاعب بيراميدز للقضاء المصري.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية: “هناك مغالطات عديدة فيما يتردد بأزمة حسين الشحات والشيبي، وجلسة لجنة الانضباط ممتدة، وذلك بعد أن جاء رد الاتحاد الدولي بأن هذا الأمر شأن داخلي”.

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وأضاف: “سوف يتم الالتزام برأي لجنة الانضباط في هذا الشأن، كما أنه سيتم تعديل اللوائح والعقوبات خلال الفترة القادمة بما يتناسب مع المستجدات، وقد يتم عمل ملحق للائحة الموسم الجاري”.

وكان محمد الشيبي قد تقدم بشكوى في القضاء المصري ضد حسين الشحات، حيث تم تحديد جلستين له في إبريل الماضي ومطلع مايو الجاري، إلا أنه لم يحضرها.

وخاطب مسئولو النادي الاهلي اتحاد الكرة بضرورة إطلاعه على آخر المستجدات فيما يتعلق بشكوى الشيبي ضد الشحات، قبل أن يتقدم مسئولو الأحمر بشكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والمحكمة الرياضية الدولية.