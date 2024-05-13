"بعد رحلة 5 ساعات".. بعثة الزمالك تصل القاهرة وقرار من جوميز

محمد اسماعيل - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مطار القاهرة منذ قليل، قادمة من المغرب، بعد خوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة للتتويج باللقب.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة الطيران إلى القاهرة حوالي خمس ساعات تقريباًـ في ظل توفير طائرة خاصة للبعثة في رحلة المغرب، لتسهيل الأمور.

وفي المقابل، قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، فور الوصول للقاهرة، منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات، على أن يستأنف التدريبات غدا الثلاثاء، على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادا لمباراة العودة أمام نهضة بركان، التي ستقام يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي.