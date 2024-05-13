"على خطى الأهلي".. الزمالك يصدم حسام حسن قبل معسكر المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - تمسك نادي الزمالك بعدم خوض مواجهة بروكسي في بطولة كأس مصر، دون اللاعبين الدوليين، وفقا للموعد المحدد من قبل اتحاد الكرة.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد 30 مايو الحالي، موعدا لمباراة الزمالك وبروكسي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وفي المقابل قرر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، دخول الفراعنة في معسكر مبكر، استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن نادي الزمالك أرسل خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، أخطره برفض خوض مواجهة بوكسي في بطولة كأس مصر يوم 30 مايو الحالي دون اللاعبين الدوليين.

وأوضح المصدر، أن الزمالك طالب في خطابه، تطبيق العدالة بين جميع الفرق، خاصة وأنه يعاني من ضغط مباريات كبير، في الفترة الحالية للمشاركة في بطولتي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي قدم احتجاجا خلال الأيام الماضية، للاتحاد المصري لكرة القدم، يرفض خلاله خوض مواجهة الألومونيوم، يوم 29 مايو الحالي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر دون اللاعبين الدوليين.

اقرأ أيضا:

"بعد رحلة 5 ساعات".. بعثة الزمالك تصل القاهرة وقرار من جوميز