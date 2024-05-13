"إشمعنى الأهلي".. رضا عبدالعال يطلب الحضور الكامل لجماهير الزمالك باستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - طالب رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، بالسماح بالحضور الجماهيري كامل العدد في مباراة الزمالك المقبلة أمام نهضة بركان في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك نظيره نهضة بركان يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة، بعد فوز الفريق المغربي بمباراة الذهاب (2\1).

وقال رضا عبدالعال في برنامج تلفزيوني: "بناشد شركة تذكرتي، بالسماح بدخول جماهير الزمالك بأعداد كاملة في المباراة المقبلة، لأنه فريق مصري، وده حصل مع الأهلي في مباريات كبيرة، بيعملوا نفسهم مش شايفين ويدخلوا الجماهير كلها".

أضاف: "في ماتش الأهلي الأخير أمام مازيمبي الكونغولي، تم تحديد 50 آلف مشجع، ودخل أكثر من 80 آلف، اشمعنى بقى؟ أنا جمهور الزمالك بيقابلني عاوز تذاكر، سيبوهم يدخلوا وأنا نفسي كل الناس تحضر".

وأتم تصريحاته: "جماهير الزمالك عاوزه تفرح زي ما جماهير الأهلي هي كمان عاوزه تفرح، خاصة وأن الثنائي يلعب في نهائي قاري، وكله في صالح مصر، لأن المباريات متشافة في جميع أنحاء العالم".

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