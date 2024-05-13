ساوثجيت يكشف حقيقة اقترابه من تدريب مانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا عن حقيقىة ما تردد عن اقترابه من العمل كمدير فني لمانشستر يونايتد خلفًا للمدرب الهولندي إيريك تين هاج.

وينتهي تعاقد ساوثجيت مع منتخب إنجلترا في ديسمبر المقبل، ويتردد أنه مرشح لقيادة مانشستر يونايتد حال إقالة المدرب الهولندي إيريك تين هاج.

وأكد جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا أن تركيزه ينصب بالكامل على بطولة أمم أوروبا صيف العام الجاري، نافيا ما يتردد بخصوص اقترابه من العمل كمدير فني لمانشستر يونايتد.

ورد ساوثجيت على هذه التقارير عبر قناة "آي تي في نيوز": "لا أهوى المراهنات، بإمكانهم تحديد احتمالاتهم ولكن لم توجد مفاوضات معي".

أضاف: "لدي شيء واحد أركز عليه وهو تقديم بطولة ناجحة مع منتخب إنجلترا، وأي شيء آخر خلاف ذلك لا يمثل أي أهمية بالنسبة لي".

ويعمل جاريث ساوثجيت مديرا فنيا لمنتخب إنجلترا منذ عام 2016 علما بأنه عمل أيضا مدربا لمنتخب الشباب الإنجليزي تحت 21 عاما.

تين هاج يفتح النار على منتقديه

رد الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على المطالبين بإقالته من منصه عقب نهاية الموسم الجاري.

ويمر اليونايتد بصعوبات كبيرة خلال الموسم الحالي خاصة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحتل الفريق المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة.

وقال إيريك تين هاج في تصريحات صحفية: “ اتابع بعض التعليقات حول هذا الامر، إما أنهم لا يمتلكون أي معرفة بكرة القدم أو ليس لديهم معرفة عن كيفية إدارة فريق لكرة القدم”.

وتابع: “لكن في المقابل أرى أن هناك الكثيرون يرون المشاكل التي نوجهها ويتحلون بالصبر ”.

وأضاف تين هاج: “لم أتغير مطلقاً مقارنة بتجربتي مع أياكس، أحب التجارب التي مررت بها وأحب ثقافة الكرة الإنجليزية”.

وأتم: “أنا سعيد حقاً لوجودي هنا في مانشستر يونايتد لكنني لم أتغير على الإطلاق”.

رحيل أونانا



أكدت تقارير صحفية انجليزية ان نادي مانشيستر يونايتد الانجليزي ربما يضحي بحارسه الكاميروني اونانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة و يسمح له بالرحيل بعيدا عن قلعة أولد ترافورد حال نجاح ادارة الشياطين الحمر في التعاقد مع حارس ريال سوسيداد الاسباني اليكس ريميرو .

وكان اندرية اونانا قد تعاقد في بداية الموسم الحالي مع مانشيستر يونايتد قادما من نادي أنترميلان الايطالي خلفا لحارس مانشيستر يونايتد الكبير الاسباني ديفيد دي خيا الا ان ارقام الحارس الكاميروني مؤسفة للغاية مع الفريق الانجليزي حيث سكن شباك الحارس الكاميروني 55 هدفا في الدوري الانجليزي فقط وهو ما وضع عليه الكثير من علامات الاستفهام على الرغم من اشادة ايريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشيستر يونايتد بأمكانيات اونانا في التمرير وبناء الهجمة مع خط الدفاع.

على جانب اخر فأن اليكس ريميرو حارس ريال سوسيداد نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 13 مباراة من 33 مباراة خاضها مع الفريق الباسكي في الدوري الاسباني وهو ما جعل ادارة مانشيستر يونايتد تفكر في ضم الحارس الاسباني خاصة وان لديه شرطا جزائيا في تعاقده يبلغ 70 مليون يورو.

وفي حالة ضم اليكس ريميرو وفقثا لتقارير صحفية انجليزية فأن الباب سيكون مفتوحا لرحيل اونانا .



خسارة مانشستر من آرسنال



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



جاء هدف فوز الجانرز على مانشستر يونايتد عن طريق اللاعب لياندرو تروسارد في الدقيقة 20 من عمرالشوط الثاني من المباراة.

ورفع اَرسنال رصيده للنقطة 86 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 54 في المركز الثامن، فيما يحتل السيتي وصافة ترتيب البريميرليج برصيد 85 نقطة، ولديه مباراة أقل من الجانرز.

وتأجل حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم للجولة الأخيرة، بعدما نجح اَرسنال في تحقيق الفوز على الشياطين الحمر.

وكان اَرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا، قد بدأ مباراة مانشستر يونايتد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، تومياسو.

خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، توماس بارتي.

خط الهجوم: ساكا، تروسارد، كاي هافيرتز.