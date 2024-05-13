"غير مطمئن".. كيف وصفت الصحف المغربية فوز نهضة بركان على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - رغم فوز نهضة بركان على الزمالك في مباراة الذهاب بنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، إلا أن الصحف المغربية ترى أن نتيجة اللقاء غير مطمئنة للفريق البرتغالي.

وحقق النهضة البركانية الفوز على الفارس الأبيض بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد على الملعب البلدي بالمغرب.

ويستعرض "الخليج 365" ردود أفعال الصحف المغربية بعد فوز النهضة على الزمالك

عنوان موقع "leo 360 sport" المغربي "نهضة بركان يحقق فوزا "غير مطمئن" في ذهاب نهائي كأس الكاف"، مشيرًا إلى أن الفريق المغربي قدم عرضًا باهتًا وعجز عن تعزيز تقدمه بالهدف الثالث أمام الأبيض.

وقال الموقع الخاص بقناة "2m" المغربية أن الزمالك كان قريبًا من تعديل النتيجة والفوز في ظل تراجع أداء النهضة طول الشوط الثاني.

بينما أكد موقع "يا بلادي" أن النهضة سيطر على اللقاء الذي شهد حضور جماهيري غفير، مضيفًا أن لاعبي الفريق المغربي حاولوا تسجيل الهدف الثالث واختراق الدفاع طوال الشوط الثاني إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وأشارت صحيفة "هسبريس" المغربية إلى أن المباراة شهدت غياب التوفيق عن الطرفين رغم تبادل الهجمات طوال المباراة.

فيما أكدت صحيفة "المنتخب" المغربية على أن جميع التغييرات التي قام بها معين الشعباني أدت إلى تراجع الأداء ونجح الزمالك في تسجيل الهدف الثاني.

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