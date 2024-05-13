مدافع نهضة بركان: سنعود إلى المغرب بكأس الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب البوركيني إيسوفو دايو مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان عن سعادته بالفوز على الزمالك في لقاء الذهاب مشيرًا إلى أن المباراة لم تكن سهلة على الفريقين.

وفاز فريق نهضة بركان على نظيره الزمالك بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد فى ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال إيسوفو في تصريحات نشرها موقع "leo360 sport" المغربي : "الفوز على الزمالك في مباراة الذهاب وسط جماهيرنا رغم امتلاك الأبيض لاعبين مميزين يمثل أهمية كبيرة لنا".

وأضاف مدافع نهضة بركان :"الجميع قاتل من أجل تحقيق الفوز وهى نتيجة إيجابية بالنسبة لنا وحاليا نستعد من أجل خوض مباراة الإياب بالقاهرة".

وأختتم حديثه قائلا :" هدفنا العودة إلى المغرب باللقب الإفريقي من أجل إسعاد الجماهير البركانية ".

ويحل الفريق الكروي بنادي نهضة بركان ضيف على الزمالك يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي الكونفدرالية.

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