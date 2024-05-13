تصفيات المونديال.. حكم كيني لمباراة مصر وبوركينا فاسو وسوداني لمواجهة غينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم مواجهة مصر وبوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، يقوده الكيني بيتر واويرو كاماكو.

ويعاون الحكم الكيني كاماكو المساعدان جيلبرت كيبكويتش تشيريوت وصامويل كوريا موانجي، والحكم الرابع ديكينز ميميسا نياجروا.

كما أعلن "فيفا" اختيار الحكم السوداني محمود علي إسماعيل لقيادة مواجهة غينيا بيساو ومصر، في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لمونديال أمريكا 2026.

ويعاون الحكم السوداني، المساعدان الكاميروني نجيوجوي نوبوي والكيني ستيفن أونيانجو ييمبي، والحكم الرابع السوداني صبري محمد فاضل.

اقرأ أيضا:

"وصل الأمر لربع ساعة كاملة".. عضو مجلس الزمالك يكشف ما فعله حكم مباراة نهضة بركان

"على خطى الأهلي".. الزمالك يصدم حسام حسن قبل معسكر المنتخب

"كنا هندفع ثمن السذاجة".. ميدو يوجه رسالة نارية لجوميز بعد خسارة بركان