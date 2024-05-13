4 صفقات مدوية على رادار باريس سان جيرمان لتعويض مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - يستهدف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعويض رحيل كيليان مبابي، بأربع صفقات مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن كيليان مبابي رحيله عن صفوف سان جيرمان، بشكل رسمي بعد انتها عقده مع الندي بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، ينوي استغلال هذا المبلغ في تدعيم صفوفه بصفقات كبرى، فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي وزميله خفيتشا كفاراتسيخيليا، ورافائيل لياو نجم ميلان، ومواطنه برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان سيوفر نحو 200 مليون يورو بعد رحيل مبابي وسيعمل على توجيه هذا المبلغ لتدعيم صفوفه بالصفقات المذكورة.

وذكرت الصحيفة أن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان لويس كامبوس يعرف الثنائي لياو وأوسيمين جيدا إذ وقع معما عندما كان في المنصب نفسه بنادي ليل ولفتت إلى أن الأمر سيكون أسهل عند التفاوض لضم كفارا وبرناردو، رغم وجود رغبة من جانب برشلونة في ضم الثنائي.