النصر يفقد خدمات "غريب" أمام الهلال في ديربي الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - يفقد نادي النصر السعودي، خدمات لاعبه عبدالرحمن غريب أمام الهلال في ديربي الرياض، المقرر على ستاد “الأول بارك”، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويأتي غياب عبدالرحمن غريب جناح النصر بسبب عدم اكتمال جاهزيته، حيث لا يزال ينفذ برنامجه التأهيلي.

ويواصل غريب استكمال التأهيل والركض على مضمار الملعب الرئيس، بالتزامن مع استئناف التدريبات بعد يومي راحة عقب الفوز 3ـ2 على الأخدود، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

وكان عبدالرحمن غريب، قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة النصر مع الخليج، في 27 أبريل الماضي، ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن.

وحسم الهلال، لقب الدوري السعودي بعدما رفع رصيده لـ89 نقطة في صدارة جدول الترتيب، ويليه النصر بالمركز الثاني ومعه 77 نقطة.