موعد ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الترجي الرياضي التونسي في تمام العاشرة من مساء يوم السبت المقبل على ملعب حماد العقربي بمدينة رادس التونسية لذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق الأحمر مرانه أمس الأحد على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الترجي .

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الأمور ‏الفنية.‏

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا اول أمس في مباراة بلدية المحلة بالدوري تدريبات استشفائية للتخلص ‏من الإجهاد العضلي، فيما شارك باقي اللاعبين في المران كاملًا واشتمل على جزء بدني وتدريبات ‏الكرة.‏



وخاض رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وأغلق الأهلي ملف بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز الذي حققه الفريق أمس على بلدية المحلة بهدفين ‏مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ22 للمسابقة، ‏وبدأ الأهلي تحضيراته الأمس لنهائي دوري أبطال إفريقيا